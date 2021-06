Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 17. Juni 2021, kam es gegen 15:40 Uhr auf dem Hasporter Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Zur Unfallzeit befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst mit einem Pkw den Hasporter Damm in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst fuhr mit einem Motorrad hinter dem Fahrzeug der 18-Jährigen. Als die 18-jährige beim Befahren des Hasporter Damms verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dieses der hinter ihr fahrende Motorradfahrer zu spät, so dass dieser auf den Pkw auffuhr. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 4000 Euro geschätzt.

