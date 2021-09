Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Betrunkener Sportbootfahrer

Mainz (ots)

Am 02.09.2021 gegen 19:15 Uhr wurde oberhalb des Otterstädter Altrheins ein Sportboot mitten in der Fahrrinne mit drei Personen angetroffen, welche offensichtlich alkoholisiert waren. Sie gaben an, dass ihnen beim Fahren das Benzin ausgegangen sei und dass sie sich nun an eine Tankstelle treiben ließen. Bis das Boot längsseits genommen werden konnte, legte der Bootsführer den Kurs derart unsachgemäß, dass zwei Bergfahrer hart an das linksrheinische Ufer fahren mussten um gefahrlos passieren zu können. Zu einer konkreten Gefährdung kam es jedoch nicht. Das Sportboot wurde in den Otterstädter Altrhein verbracht, eine Messung des Atemalkoholgehaltes des Bootsführers ergab 2,47 Promille. Daraufhin wurde ein Weiterfahrverbot erteilt, das Sportboot beim Segelclub Otterstadt an den gesicherten Steiger verbracht und der Beschuldigte zur Blutprobe mitgenommen.

