Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Küchenbrand

Freiburg (ots)

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Vogteistraße teilte der Feuerwehr am Sonntag, 24.04. 2022, gegen 09.30 Uhr, einen akustischen Rauchmelder sowie Rauchgeruch mit. Die Feuerwehr konnte in einer Wohnung die Brandörtlichkeit rasch lokalisieren und schnell löschen. Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehr wurde wohl ein größerer Brand verhindert. Ursächlich für den Brand dürfte eine Metallschüssel auf einer eingeschalteten Herdplatte gewesen sein, welche derart erhitzt wurde, dass es zu einer starken Rauchentwicklung und zu einem teilweisen Brand der Arbeitsplatte kam. Es wird vermutet, dass einer der Bewohner beim Verlassen der Wohnung unabsichtlich an einen Drehknopf des Küchenherdes kam. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell