POL-PDLD: Maikammer - Fahrradfahrer verletzt

Am 26.09.2021 befuhr der 84-jährige Fahrradfahrer gegen 14:15 Uhr die Bahnhofstraße in Maikammer. Der 19-jährige BMW-Fahrer musste seinerseits aufgrund einer Engstelle und Gegenverkehr hinter einem geparkten PKW warten. Der Fahrradfahrer wollte den PKW BMW überholen, in diesem Moment wollte der 19-jährige BMW-Fahrer seinerseits an dem geparkten PKW vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem PKW BMW, sodass der Fahrradfahrer stürzte. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz diverse Schürfwunden zu. Einen Helm trug der Fahrradfahrer nicht. Am PKW BMW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

