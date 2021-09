Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Hätte er sich besser mal zurückgehalten

Edenkoben (ots)

Am 25.09.2021 befuhr der 46-jährige Fahrradfahrer gegen 16 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Tanzstraße in Edenkoben. An einer Engstelle kam ein 54-jähriger Audi-Fahrer entgegen. Der Fahrradfahrer war wartepflichtig, der Autofahrer fuhr in die Engstelle ein. Der Fahrradfahrer schätzte wohl die Verkehrssituation falsch ein, war erbost über den Autofahrer und schlug sodann mit der Faust gegen den linken Außenspiegel des PKW Audi. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Grund für die falsche Einschätzung der Verkehrssituation konnte vor Ort schnell ermittelt werden: Der Fahrradfahrer war erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,96 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen, sein Fahrrad wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Führerscheinstelle dürfte an dem Vorfall ebenfalls interessiert sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell