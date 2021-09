Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Traktor umgekippt

Edesheim (ots)

Am heutigen Samstag, 25.09.2021, befuhr der 59-jährige Traktorfahrer gegen 10:10 Uhr mit seinem Gespann die L 506 von Rhodt in Richtung Edesheim. In einer leichten Rechtskurve kam der Traktorfahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolge dessen kippte der Traktor um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein verständigtes Abschleppunternehmen konnte den Traktor wieder aufstellen, sodass dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der Traktorfahrer wurde für seine Unachtsamkeit verwarnt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

