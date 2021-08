Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug- und Personenkontrollen im Vorfeld einer Motorradclubveranstaltung

Ratzeburg (ots)

27. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.08.2021 - Schwarzenbek

Heute Abend fand in den Räumlichkeiten eines Motorradclubs in der Röntgenstraße in Schwarzenbek eine Open House-Veranstaltung mit mehreren Personen statt. Nach Erkenntnissen der Polizei ließen sich nach entsprechender Bewertung Bezüge zum Rockermilieu herleiten.

Im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie der Landespolizei Schleswig-Holstein werden keinerlei Machtdemonstrationen oder Verstöße gegen die Rechtsordnung durch Gruppierungen mit Bezug zum Rockermilieu geduldet. Bereits bei geringen Rechtsverstößen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wird schnell und konsequent eingegriffen und rechtswidriges Verhalten nicht toleriert.

Deswegen war die Polizei im Bereich des Gewerbegebietes in Schwarzenbek mit einer starken Anzahl von Einsatzkräften präsent und richtete auf den Anfahrtsrouten zum Veranstaltungsort Kontrollstellen ein, um Fahrzeug- und Personenüberprüfungen durchzuführen.

Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 87 Personen und 44 Fahrzeuge überprüft. Es wurden diverse Messer, gefährliche Gegenstände und ein Tierabwehrspray sichergestellt. Bei zwei kontrollierten Fahrzeugen (eine Harley und ein Pkw) wurden technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben. Ein Fahrzeugführer fuhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell