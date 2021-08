Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Im Linienbus gestürzt

Ratzeburg (ots)

Bad Oldesloe

Am 27.08.2021, gegen 10.30 Uhr, kam es in Bad Oldesloe, in einem Linienbus der Fa. Autokraft, zu einem Unfall. Infolge eines Bremsmanövers des Busses ist eine 78-jährige Mitfahrerin aus ihrem Sitz gerutscht und im Gang gestürzt.

Der Linienbus befuhr die Hamburger Straße in Bad Oldesloe, aus Bargteheide kommend, in Richtung Lorentzenstraße. In Höhe der Einmündung Lindenkamp bog ein blauer Mazda, aus dem Lindenkamp kommend, nach links in die Hamburger Straße ab. Hierbei übersah die Fahrerin des Mazda vermutlich den von links kommenden, aber Vorfahrt berechtigten Linienbus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Fahrerin des Linienbusses eine Notbremsung einleiten. Durch diese Bremsung kam es zum o. g. Sturz. Die 78-jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Busses sowie die neun weiteren Fahrgäste blieben unverletzt.

Nach Zeugenangaben soll der blaue Mazda von einer Frau im Alter von 40-50 Jahren geführt worden sein. Diese entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalles.

Wer kann Angaben zur Unfallfahrerin oder dem amtlichen Kennzeichen des blauen Mazdas machen? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell