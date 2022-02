Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz für den 13.02.2022

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Verkehrsunfallflucht in Kirchweyhe

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein am Richtweg in Kirchweyhe geparkter Mercedes-Benz stark beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Die komplette Fahrerseite des Pkw ist beschädigt, Karosserieteile teilweise abgebrochen. Dem Schadensbild nach zu urteilen, könnte der Verursacher den Schaden beim Rangieren verursacht haben. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, werden sie gebeten, sich unter 0421/80660, bei der Polizei Weyhe, zu melden.

Sachbeschädigungen in Weyhe-Leeste

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 02:00 und 04:00 Uhr, wurden in der Hagener Straße und in der Straße Ortfeld mehrere Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter verursacht. Unter anderem wurden Verkehrszeichen verbogen bzw. herausgerissen und Hausnummern von Fassaden abgerissen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

PK Syke

Schwarme - Diebstahl von einem Grundstück

In der Straße "An der Heide" wurden am Samstag gegen 14:00 Uhr von einem Grundstück u.a Altreifen sowie eine Zeltplane entwendet. Wem in der Zeit dort etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen (042 52) 93 82 50, zu informieren.

Asendorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmittag kam es gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreisstraße 14 in Asendorf. Ein 22jähriger aus Asendorf befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 14 und ist in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort kollidierte er mit zwei Fahrzeugen, die auf einem Grundstück abgestellt waren. Anschließend prallten die Fahrzeuge noch gegen eine Hauswand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest am Unfallort ergab ein Ergebnis von 1,33 Promille. Der Mann erwartet ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 31.300 Euro. Der 22jährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

