Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr/Brinkum - Zeugen nach erpresserischem Menschenraub gesucht

Diepholz (ots)

Stuhr/Brinkum - Zeugen nach erpresserischem Menschenraub gesucht

Am Samstag, den 05.02.2022, kam es in den Mittagsstunden es zu einem erpresserischen Menschraub in der Gottlieb-Daimler-Straße in Stuhr/ Brinkum. Zwei männliche Geschädigte aus Hannover begaben sich am Samstag nach Stuhr/Brinkum, um dort Elektroartikel für ihren Fachhandel zu erwerben. Am Treffpunkt wurde der erste Geschädigte in eine Lagerhalle gelotst, um dort die vermeintliche Ware zu begutachten. In der Lagerhalle wurde er von mehreren, bislang unbekannten Tätern überwältigt. Auf ihn wurde mittels körperlicher Gewalt erheblich eingewirkt und die Herausgabe von Geld gefordert. Der zweite Geschädigte, welcher zunächst im Pkw wartete, wurde zu einem späteren Zeitpunkt in die Lagerhalle verbracht. Im Zuge der Gewalteinwirkung auf die beiden Geschädigten, willigte der erste Geschädigte zur Herausgabe einer Geldsumme ein. Am späten Nachmittag/ frühen Abend wurden beide, nunmehr stark verletzt, durch die Täter in den Pkw der Geschädigten gesetzt und auf der A 27, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Achim Ost, Fahrtrichtung Hannover, in dem Pkw zurückgelassen. Begleitet wurden sie durch einen silberfarbenen, grauen Kombi. Hierbei handelte es sich mutmaßlich um ein Täterfahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Täterfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz, Tel.: 05441/971-0, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell