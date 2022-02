POL-DH: Stuhr/Varrel - Versuchter Einbruch; Stemshorn - Fahrt unter Drogeneinfluss; Syke-Barrien - Unfallflucht auf Parkplatz

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Stuhr/Varrel - Versuchter Einbruch

Am Donnerstag, im Tatzeitraum von 09.15 Uhr-19.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schillerstraße in Stuhr-Varrel zu verschaffen. Den Tätern gelang es nicht in das Objekt zu gelangen. Allerdings entwendeten sie den Inhalt eines auf dem Grundstück abgestellten Pakets. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, in Verbindung zu setzten.

Stemshorn - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Mittag wurde gegen 11.25 Uhr eine 53-jährige aus Hüde mit ihrem Pkw auf der Reininger Straße in Stemshorn von der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 53-jährige ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein Urintest reagierte positiv auf Marihuana, weshalb zur Beweiserhebung eine Blutentnahme veranlasst wurde. Zudem räumte die Fahrzeugführerin ein noch eine geringe Menge Betäubungsmittel an ihrer Wohnanschrift aufzubewahren. Diese wurde im Anschluss an die Kontrolle mit ihr zusammen aufgesucht. Es konnte an der Wohnanschrift der Hüderin noch ca. 1 Gramm Marihuana beschlagnahmt werden. Die 53-jährige erwartet nun ein Verfahren wegen des Führens eines Kfz unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ein Strafverfahren wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln.

Syke-Barrien - Unfallflucht auf Parkplatz

Nach seinem Einkauf am Donnerstag im EDEKA-Markt an der Sudweyher Straße musste ein Gesseler Bürger feststellen, dass sein grauer VW-Bulli auf dem dortigen Parkplatz beschädigt wurde. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von 10.00 bis 10.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken am hinteren rechten Kotflügel des VW einen Schaden von ca. 3500 Euro hinterlassen und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

