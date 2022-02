POL-DH: Diepholz - Täterfestnahme nach Einbruch in Kellerräume; Ehrenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind; Stuhr - Rauchentwicklung aus Wohnung

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Diepholz - Täterfestnahme nach Einbruch in Kellerräume

Am gestrigen Abend gegen 18 Uhr wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, wie offenkundig eine männliche Person versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Weizenkamp in Diepholz zu verschaffen. Die Zeugin, zugleich auch Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, wurde zunächst auf verdächtige Geräusche in den Kellerräumen des Hauses aufmerksam. Als sie dort nach dem Rechten sehen wollte, ertappte sie den Einbrecher auf frischer Tat. Dieser ergriff daraufhin die Flucht, konnte aber durch einen anderen Bewohner des Hauses weiter verfolgt werden. Dieser übermittelte fortlaufend seinen Standort an die Polizei. Der Täter konnte schließlich in der Friesenstraße von der Polizei festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 24-jährigen Bulgaren aus Barnstorf. Ihm werden seit November 2021 insgesamt 20 gleichgelagerte Taten zur Last gelegt. Der 24-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages noch dem Haftrichter vorgeführt.

Ehrenburg/Stocksdorf - Unfall mit einem leicht verletztem Kind

Am Dienstag, 08.02.2022, um 13:25 Uhr befuhr eine 67-jährige aus Burgwedel mit ihrem Citroen die Landstraße 341 aus Twistringen kommend in Fahrtrichtung Ehrenburg und beabsichtigte den vor ihr fahrenden Sprinter eines 51-jährigen Sykers zu überholen. Zeitgleich scherte auch eine 24-jährige aus Twistringen mit ihrem PKW VW Touareg zum Überholvorgang aus und stieß seitlich mit dem Citroen der 67-jährigen zusammen. Der PKW der 24-jährigen geriet durch die Kollision ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte schlussendlich mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Ihr 6 Monate altes Kind wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Schachschaden wird auf 53.000 Euro beziffert.

Syke - Versuchter Einbruch in Testzentrum

In der Zeit von Sonntag, 15:45 Uhr bis Montag 07:30 haben mehrere, bislang noch unbekannte Jugendliche versucht, in das städtische Testzentrum an der Hauptstraße 31 einzudringen. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Die Räumlichkeiten des Testzentrums wurden nicht betreten. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall durch Überholen

Ein 28-jähriger Bassumer hat sich am Dienstagmorgen gegen 8:00 Uhr mit seinem PKW Seat auf der B 6 zu einem Überholmanöver entschlossen, obwohl ihm ein LKW entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 50-jährige LKW-Fahrer aus Wagenfeld stark abbremsen. Dies erkannte ein dahinterfahrender 63-jähriger Asendorfer zu spät und fuhr mit seinem Opel Astra auf den LKW auf. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Der Überholende hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen konnten sich aber das Kennzeichen des Unfallverursachers merken, so dass dieser bereits ermittelt werden konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Süstedt - Fahrerflucht

Ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer ist am Dienstag um kurz vor 18:30 Uhr in der Straße "Im Stroh" in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einem Gartenzaun und einer dahinter befindlichen gusseisernen Badewanne kollidiert. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Auf Grund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile muss es sich um einen PKW der Marke Ford handeln, vermutlich in der Farbe Grau oder Silber. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bruchhausen-Vilsen (0 42 52) 93 82 50 in Verbindung zu setzten.

Stuhr - Rauchentwicklung aus Wohnung

Am 08.02.2022 wurden gegen 23.50 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in Stuhr, Am Rathaus 9 alarmiert. Durch ein in der Mikrowelle vergessenes Körnerkissen kam es in der Wohnung einer 73-jährigen und eines 84-jährigen Stuhrers zu einer leichten Rauchentwicklung. Die Mikrowelle konnte noch eigenständig durch die Bewohner auf den Balkon gebracht und das Kissen gelöscht werden. Die Wohnung wurde durch Feuerwehrkräfte gelüftet. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

