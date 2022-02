Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 06.02.2022

Diepholz (ots)

1) 34-jähriger führt Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Hemsloh - Am Sonntag, gegen 04:15 Uhr, wurde auf der Wagenfelder Straße ein 34-jähriger Pkw-Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Im Zuge dessen konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer aus Wagenfeld nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,85 Promille. Dem 34-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2) 21-jähriger Hoverboard-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Diepholz - Am Samstagabend konnte ein 21-jähriger Führer eines Hoverboards im Stadtgebiet durch die Polizei kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 1,48 Promille. Der Fahrzeugführer räumte ein zusätzlich unter Drogeneinfluss zu stehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigt er den Beamten Betäubungsmittel aus. Dem 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Betäubungsmittel wurden durch die Polizei sichergestellt.

3) Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Diepholz - Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, ist es auf der Lüderstraße in Höhe des K+K-Marktes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen. Der Pkw der 22-jährigen Unfallbeteiligten wurde hierdurch am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet daraufhin von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleinwagen, der laut Zeugenaussage ebenfalls einen Schaden am Außenspiegel an der Fahrerseite aufweisen müsste. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder einen entsprechenden Schaden an ihrem Pkw feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz (05441/9710) in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat Sulingen

1) Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten sowie einer leichtverletzten Person

Sulingen OT Vorwohlde - Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in Sulingen OT Vorwohlde zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- sowie einer leichtverletzten Person. Ein 55-jähriger Schwafördener befuhr mit seinem Mercedes die Landstraße 202 aus Richtung Sulingen in Fahrtrichtung Schwaförden. Im OT Vorwohlde kreuzte ein unbeleuchteter 60-jähriger Radfahrer aus Sulingen die Fahrbahn. Der Pkw-Führer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und wurde in Folge dessen ins Krankenhaus Sulingen verbracht. Der Schwafördener erlitt einen Schock und leichte Nackenschmerzen.

Polizeikommissariat Syke

1) Zwei betrunkene Radfahrer

Bruchhausen-Vilsen - Am frühen Sonntagmorgen um circa 03:40 Uhr, werden durch einen Taxifahrer zwei augenscheinlich stark alkoholisierte Radfahrer in Bruchhausen-Vilsen gemeldet. Vor Ort können die eingesetzten Beamten einen 50-jährigen Radfahrer aus Bruchhausen-Vilsen und einen 59-jährigen Radfahrer aus Dörverden antreffen, welche starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorweisen. Vor Ort wird durch die beiden Männer ein freiwilliger Atemalkoholtest verweigert. Die beiden Radfahrer werden zum Polizeikommissariat in Syke verbracht um eine Blutentnahme durchzuführen. Beide Radfahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

2) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Twistringen - Am Samstag den 05.02.2022, um 11:45 Uhr, wird durch die Beamten des PK Syke in Twistringen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. In dieser stellt sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer aus Twistringen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wird ein Verfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Polizeikommissariat Weyhe

Keine besonderen Vorkommnisse

