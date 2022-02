Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Grün ist die Farbe des Jahres 2022 - ab März gilt das grüne Versicherungskennzeichen++

Diepholz (ots)

++Grün ist die Farbe des Jahres 2022++

Das neue Versicherungsjahr für Kleinkrafträder, S-Pedelecs und E-Scooter beginnt am 1. März. Versicherungsschutz ist dann nur mit gültigem grünen Kennzeichen vorhanden!

Ab dem 1. März müssen alle Kleinkrafträder statt einem blauen ein grünes Versicherungskennzeichen tragen. Zu den Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, gehören zum Beispiel Mofas, Mopeds oder Roller, Leichtmofas, Segways oder leichte Quads. Letztgenannte dürfen nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum haben und nicht schneller als 45 Kilometer pro Stunde fahren.

Das korrekte Kennzeichen ist wichtig! Ohne dieses erlischt der Versicherungsschutz und man macht sich strafbar.

Wer sein Kleinkraftrad erst aus der Garage holt, wenn es warm und sonnig ist, kann das Versicherungskennzeichen übrigens auch später kaufen. Die Prämienhöhe richtet sich nach dem tatsächlichen Nutzungszeitraum. Wer ab Mai fährt, zahlt nicht für zwölf sondern für zehn Monate, also bis zum Ende des laufenden Verkehrsjahres. Kaufen lassen sich die Kennzeichen direkt bei der Versicherung online oder vor Ort. Die kleinen Verwandten der Motorräder sind nicht nur oft in Unfälle verwickelt, sie werden auch häufig gestohlen. Beides zeigt, dass ein umfassender Versicherungsschutz nötig ist. Dies gilt besonders für Personenschäden. Wird beispielsweise ein gut verdienender, junger Mensch bei einem Verkehrsunfall durch die Schuld eines Rollerfahrers schwer verletzt und behält bleibende Schäden, sind Entschädigungen in Millionenhöhe durchaus realistisch. Deshalb empfiehlt die Polizei grundsätzlich eine Kfz-Haftpflichtversicherung mit 100 Millionen EUR Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Versicherungskennzeichen für E-Fahrzeuge: Mittlerweile sind E-Scooter auf unseren Straßen ein vertrauter Anblick. Auch sie brauchen jedes Jahr eine neue Versicherungsplakette. Die Kfz-Haftpflichtversicherung und die Teilkasko-Versicherung mit 150 EUR Selbstbeteiligung sind für kleines Geld zu haben. S-Pedelecs müssen ebenfalls ein Versicherungskennzeichen tragen. Bei diesen schnellen Pedelecs wird die Motorunterstützung erst bei 45 Stundenkilometern abgeschaltet und die Motorleistung liegt bei 500 Watt.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre örtliche Polizei oder das Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz unter der Telefonnummer 05441/971-109

