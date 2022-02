Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Radfahrer flüchtet nach Unfall in Syke-Barrien - Einbruch in Lemförde - Fahrerin bei Unfall in Neubruchhausen leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Lemförde

Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Mühlenweg eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Wohnzimmerfenster in das Haus ein. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke-Barrien

Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ist es auf der Sudweyher Straße auf Höhe des EDEKA-Marktes zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Fahrradfahrer gekommen. Ein ca. 10 - 15 Jahre alter Junge war plötzlich mit seinem silber-schwarzen Mountainbike über die Straße gefahren, als in dem Moment ein Linienbus vorbeifuhr. Der Busfahrer konnte - trotz sofortiger Vollbremsung - einen leichten Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Durch das abrupte Bremsen wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Ob der Fahrradfahrer auch verletzt wurde, ist nicht bekannt, da er sofort von der Unfallstelle in Richtung Sudweyhe geflüchtet ist. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer blauen Mütze und einer blauen Jeans. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Neubruchhausen

Verkehrsunfall

Eine 19-jährige Bramstedterin wurde am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf der Neubruchhauser Hauptstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und landete mit ihrem Pkw im Straßengraben. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell