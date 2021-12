Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Pkw stößt mit Motorrad zusammen - Biker ins Krankenhaus eingeliefert

Hannover (ots)

Am Dienstag, 07.12.2021, ist ein 48-jähriger Fahrer eines VW Golf mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Dabei erlitt der 44-jährige Biker eine schwere Beinverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiteres Fahrzeug wurde dabei beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover kam es am Dienstag gegen 18:00 zu einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem Motorrad auf der Klingerstaße. Als der 48-jährige Fahrer des Golfs aus Richtung Podbielskistraße kommend in die Guerickestraße einbiegen wollte, stieß er mit einem bevorrechtigten Motorrad zusammen, welches ihm entgegenkam. Bei der Kollision rutschte das Motorrad einige Meter auf der Straße und prallte letztlich gegen einen weiteren geparkten VW Golf. Der 44-jährige Biker stürzte und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An allen Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. /desch, ms

