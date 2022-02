POL-DH: --- Zaun bei Unfallflucht in Eydelstedt beschädigt - Hoher Schaden bei Auffahrunfall in Rehden

Polizeiinspektion Diepholz

Eydekstedt

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw hat in der Nacht von Mittwoch (18.00 Uhr) bis Donnerstag (13.00 Uhr) im Eichenkamp einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Fahrer muss beim Abbiegen aus der Meisterstraße in den Eichenkamp gegen den Zaun geraten sein. Der Zaun wurde auf mehreren Metern aus der Verankerung gerissen. Zeugen haben einen unbekannten Lkw gegen 07.30 Uhr rangieren hören. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Rehden

Auffahrunfall

Eine kleine Unaufmerksamkeit führte gestern gegen 13.00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Nienburger Straße. Eine 70-jähriger Pkw-Fahrer erkannte das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw zu spät und fuhr auf. Die 70-jährige Pkw-Fahrerin aus dem vorausfahrenden Pkw musste verkehrsbedingt anhalten. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt jedoch rund 18000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bassum

PKW beschädigt

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr wurde ein, in der Bahnhofstraße parkender, schwarzer Mercedes mutwillig beschädigt. Die Fahrerin hatte auf Höhe des Bäckers zum Einkaufen geparkt. Als sie zurückkehrte, hatte ein Unbekannter an der hinteren rechten Tür einen mehrere Zentimeter langen Kratzer hinterlassen. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

