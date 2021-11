Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Zu tief ins Glas geschaut - Deutlich betrunken war am Freitagabend ein 51-Jähriger im Auto unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 21:10 Uhr fiel der Mann in der Hummelstraße einem Polizeibeamten auf, der dort privat unterwegs war. Er stieg sichtlich alkoholisiert in seinen VW und fuhr los. Der Beamte verständigte sofort seine Kollegen. Gleichzeitig folgte er dem Betrunkenen. Dieser fuhr in deutlichen Schlangenlinien und kam ständig auf die Gegenfahrbahn. An seiner Wohnanschrift stieg der 51-Jährige aus dem Auto und musste sich an diesem abstützen. Der Grund war durch die Beamten des Polizeireviers Ulm-West schnell ermittelt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Als Konsequenz musste der Mann eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

