Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei kontrolliert Raser - Innerhalb einer Stunde wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag fünf Autofahrer wegen deutlich zu hoher Geschwindigkeiten kontrolliert.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr bezog das Polizeirevier Ulm-West Stellung in der Südröhre des Ulmer Westringtunnels. Mit dem Laser maßen die Beamten die Geschwindigkeiten der Autofahrer. Dabei fielen insgesamt fünf von ihnen auf. Sie waren mit überhöhten Geschwindigkeiten unterwegs. Den fragwürdigen ersten Platz belegte dabei eine 22-Jährige. Sie war in ihrem Audi die Schnellste und brachte es auf eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 98 km/h nach Toleranzabzug. Ihre Erklärung dazu war für die Polizisten ebenso fragwürdig wie überraschend. Sie gab lapidar an, schnell fahren mache ihr Spaß. Dafür wird sie sich nun zu verantworten haben.

+++++++++++++++++++ (2225280+2225029) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell