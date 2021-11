Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt/ Tarp - Rauschgift und Messer sichergestellt; drei Haftbefehle vollstreckt

Handewitt/Tarp (ots)

Gestern Abend gegen 21.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Skoda Fabia mit vier Insassen an der Tankstelle in Handewitt. Die drei Frauen und ein Mann legitimierten sich auch ordnungsgemäß. Jedoch nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr und fragen nach mitgeführten Betäubungsmitteln Dieses wurde verneint; die Bundespolizisten entdeckten in einem Rucksack mehr als 50 Gramm Marihuana sowie szenetypische Gegenstände Auch fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser.

Die Bundespolizisten stellten das Rauschgift und das Messer sicher. Eine hinzugerufene Streife der Polizei Harrislee führte noch einen Drogentest bei der 20-jährigen Fahrerin durch. Dieser war positiv und es wurde die Weiterfahrt untersagt.

Es wurden Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss sowie Verstöße gegen das Waffen - und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bei Kontrollen in Tarp, Jalmer Moor und am Flensburger Bahnhof stellen Bundespolizisten bei der Überprüfung der Personen fest, dass Haftbefehle gegen die Männer vorlagen. Ein 43-jähriger Däne konnte die Geldstrafe von mehr als 2000 Euro begleichen. Auch die beiden 33 und 44-jährigen Deutschen entgingen einer Haftstrafe indem sie die Geldstrafen bezahlen konnten.

