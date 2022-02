Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 05.02.2022

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

1) 58-jähriger führt Pkw ohne Fahrerlaubnis

Diepholz - Am Freitag, gegen 03:58 Uhr, wurde im Stadtgebiet ein Toyota durch die Polizei kontrolliert. Im Zuge dessen konnte festgestellt werden, dass der 58-jährige Fahrzeugführer aus Diepholz nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

2) 24-jährige und 59-jährige Fahrzeugführerinnen bei Unfall leicht verletzt

Lemförde - Am Freitagabend wurden eine 24-jährige und eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus Stemwede bei einem Verkehrsunfall auf der B51, Osnabrücker Straße, in Lemförde leicht verletzt. Die 24-jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw von der B51 in den Klärwerksweg abzubiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 59-jährige Fahrzeugführerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

3) Pkw einer 82-jährigen Fahrzeugführerin gerät in Vollbrand

Marl - Am Freitagmorgen geriet der Pkw einer 82-jährigen Fahrzeugführerin vermutlich aufgrund einer Überbelastung des Motors in Vollbrand. Die 82-jährige konnte sich rechtzeitig aus ihrem Pkw befreien und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw-Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Polizeikommissariat Sulingen

1) 32-jähriger führt Pkw ohne Fahrerlaubnis

Klein Lessen - Am Freitag den 04.02.2022 gegen 17 Uhr wurde ein Pkw auf der Bundesstraße 214 im Bereich Klein Lessen auf Grund eines optimierungswürdigen lichttechnischen Zustands durch die Polizei kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 32-jährige bulgarische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer ist in der Vergangenheit diesbezüglich schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

2) Zeugenaufruf nach einem versuchten Wohnungseinbruch

Mellinghausen - Am heutigen Morgen, 05.02.2022, gegen 01:30 Uhr kam es in der Marienstraße in Mellinghausen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Eingangstür eines freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Aus ungeklärter Ursache ließ der Täter von der weiteren Tatbegehung ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen (04271/9490) zu melden.

Polizeikommissariat Weyhe

1) Aufbruch eines Verkaufsautomaten

Stuhr - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Verkaufsautomaten für Milch- und Wurstprodukte auf einem Bauernhof an der Kladdinger Straße in Stuhr aufgebrochen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Weyhe (0421/80660) zu melden.

Polizeikommissariat Syke

Keine besonderen Vorkommnisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell