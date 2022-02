Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Montags Versammlungen im Landkreis Diepholz - Palettendiebe in Stuhr festgenommen - Steuersystem eines Traktors in Syke-Heiligenfelde entwendet ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz

Montags Versammlungen

Die Polizei war am Montag im Zuge mehrerer Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im gesamten Landkreis Diepholz im Einsatz. Für Bassum und Stuhr-Brinkum hatten Teilnehmer im Vorfeld ihre Versammlungen angemeldet. Die Polizei hat für einen reibungslosen Verlauf gesorgt und auf die Einhaltung der Auflagen geachtet. In Bassum musste eine Teilnehmerin von der Versammlung ausgeschlossen werden, da sie uneinsichtig war und es ablehnte eine MundNasenBedeckung zu tragen. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. In Diepholz und Twistringen fanden, wie in den vergangenen Wochen zuvor, ebenfalls Demonstrationen statt. Diese waren im Vorfeld nicht angemeldet worden. Die Polizei deklarierte beide Veranstaltungen zu Versammlungen und erließ Auflagen wie das Tragen einer MundNasenBedeckung. Die Teilnehmer hielten sich an die Auflagen. In Diepholz wurde einem Mann die Benutzung eines Lautsprechers untersagt. An den Demonstrationen am gestrigen Montag im Landkreis Diepholz nahmen rund 150 Personen teil. Alle Demonstrationen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Syke-Heiligenfelde

Diebstahl aus Traktor

Zwischen Freitag letzter Woche und Montag dieser Woche gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Landmaschinenhandels an der B 6 in Heiligenfelde. Hier brachen sie einen Traktor auf und entwendeten ein Steuersystem samt Antenne. Der Sachschaden beläuft sich auf 15000 Euro. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242-9690, in Verbindung zu setzen.

Stuhr

Palettendiebe festgenommen

Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr fuhren zwei Männer mit einem Transporter auf ein Firmengelände in der Gutenbergstraße. Als sie mehrere Europaletten einluden, wurden sie dabei von einer Zeugin beobachtet. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei. Eine Streife konnte den Transporter noch in Tatortnähe aufspüren und anhalten. Die beiden 21 und 37-jährigen Bremer wurden festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Sulingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag gegen 23.20 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Bundesstraße 214 im Bereich Maasen einen 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Führerschein des Syrers seine Gültigkeit verloren hat, da er bereits seit über einem Jahr einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einem Schulbus

Am Montag gegen 13.10 Uhr befuhr ein Schulbus die Landesstraße 247 aus Richtung Varrel kommend in Richtung Ströhen. Der Bus wollte dann links in Richtung Dörrieloh abbiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der 35-jährige Busfahrer aufgrund der winterglatten Straßenverhältnisse (Hagel auf der Fahrbahn) die Kontrolle über den Schulbus, rutschte geradeaus, kam letztlich nach einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte noch einen Baum und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Wie sich später herausstellte, wurden mehrere Kinder leicht verletzt. Die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die Landesstraße musste am Nachmittag für die Bergung des Fahrzeugs über eine Stunde voll gesperrt werden.

