Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Streit in Diepholz eskalierte, zwei Verletzte - Einbrüche in Affinghausen und Barnstorf - Krad Diebstahl in Schwarme ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Streit eskaliert

Ein Streit unter Bekannten in Diepholz ist am Sonntag gegen 20.15 Uhr derart eskaliert, dass zwei Männer mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus mussten. Im Kuhbartsweg verletzte im Verlauf einer Auseinandersetzung ein 20-Jähriger zwei 57- und 65-Jährige Bewohner mit einem Messer. Der 57-Jährige konnte sich noch zu Anwohnern retten und Rettungsdienst und Polizei verständigen. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung den schwer verletzten 65-Jährigen Bewohner. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den 20-jährigen Tatverdächtigen konnten die Einsatzkräfte in Tatortnähe festnehmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Streites und der Ursache hat die Polizei noch am Abend aufgenommen.

Affinghausen

Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Samstag, 05.02.2022, 08:15 Uhr, bis Sonntag, 06.02.2022, 15:00 Uhr, gelangten Unbekannte durch zwei eingeschlagenes Fenster in das Vereinsheim des TSV Affinghausen in der Kornstraße. Zuvor wurden vier Bewegungsmelder von der Gebäudewand abgerissen. Diebesgut wurde nicht erlangt, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf

Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis Sonntag in ein Wohnhaus in der Agnes-Miegel-Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Wohnhaus ein. Mit Diebesgut, zwei Uhren und Schmuck, verließen die Täter das Haus unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr

Pkw-Reifen entwendet

Sonntagnacht zwischen 02.30 Uhr und 08:00 Uhr wurden in der Alexanderstraße in Stuhr-Brinkum insgesamt 3 Pkw-Räder entwendet. Dazu entnahm ein bislang unbekannter Täter Steine aus der Pflasterung der Hofeinfahrt und bockte damit den Mercedes auf. Anschließend wurden 3 Räder, 22 Zoll AMG-Felgen, des Pkw abmontiert. Während der Demontage des vierten Rades rutschte der Pkw vorne rechts von den Pflastersteinen. Der unbekannte Täter ließ sodann von der Tat ab und entfernte sich ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Schwarme

Diebstahl eines Kraftrades

In der Nacht Samstag auf Sonntag wurde ein Motorrad vom Grundstück in der Straße Ditzenkamp in Schwarme entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bruchhausen-Vilsen

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 16.00 Uhr kam es in der Langen Straße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer alkoholisierten Fahrradfahrerin. Die 55-jährige Fahrradfahrerin fuhr unvermittelt von einem Gehweg auf die Straße, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-jährigen Fahrzeugführers kam. Am Unfallort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei der 55-jährigen Fahrradfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Twistringen

Verkehrsunfallflucht / Flüchtiger ohne Führerschein

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen am Fahrbahnrand der Wildeshauser Straße geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der 21-jährige Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrzeugführer kann durch die Polizei ermittelt werden. Hierbei stellt sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 1600 Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

