Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Melle (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer war am Samstagnachmittag (15.50 Uhr) auf der St.-Annener-Straße in Richtung St. Annen unterwegs, als sich plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn befand. Der junge Mann stieß mit dem Tier zusammen, stürzte und zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell