Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Bootsmotoren gestohlen

Plau am See (ots)

In Plau am See haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag insgesamt drei Außenbordmotoren gestohlen. Der Gesamtschaden, einschließlich des Sachschadens, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 24.000 Euro. Tatort war der Uferbereich an der Seeluster Bucht, südlich der Stadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und dem Spurenaufkommen zufolge haben die Täter die Bootsmotoren der Marken Suzuki und Yamaha von zwei Sportbooten und einem Schlauchboot demontiert und dann entwendet. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

