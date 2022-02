Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Berauschter E-Scooter-Fahrer; Asendorf - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Diepholz (ots)

Sulingen - Berauschter E-Scooter-Fahrer

Am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Langen Straße in Sulingen einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Bassum. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss Drogen stand. Er räumte den Beamten gegenüber den Konsum von Marihuana ein. Den E-Scooter musste der 28-Jährige am Kontrollort abstellen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Asendorf - Nach Unfall geflüchtet

Eine 52-jährige Asendorferin war am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr auf der B6 in Richtung Syke unterwegs, als ihr auf Höhe der Straße "Im Felde" in einer Linkskurve ein Autofahrer aus dem Gegenverkehr auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie mit ihrem Opel Adam nach rechts in den Seitenraum aus und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Die Fahrzeugführerin des Opel und ihr Beifahrer erlitten einen Schock und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Der verunfallte Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen schwarzen BMW der X-Reihe, also ein sog. SUV, handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel.: (0 42 52) 93 82 50, zu melden

