Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz (12.02.2022)

Diepholz (ots)

- Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in Wetschen -

Am Freitag, gegen 23:59 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife ein 41-Jähriger Molbergener kontrolliert, welcher die Diepholzer Straße in Wetschen mit einem PKW befuhr. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,23 Promille und ein Drogenvortest ein positives Ergebnis bezüglich einer Beeinflussung durch Amphetamin. Aufgrund der Feststellungen wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

- PKW-Brand in einer Scheune in Ehrenburg -

Am Freitagabend des 11.02.2022, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem PKW-Brand in einer Scheune in Ehrenburg/ Ortsteil Sudbruch. Bei durchgeführten Schweißarbeiten eines 78-Jährigen an einem Youngtimer geriet der PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der 78-jährige Werkstattinhaber erlitt beim Versuch, den in Vollbrand stehenden Pkw zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung und musste durch einen Rettungswagen behandelt werden. Der PKW brannte mitsamt des in der Werkstatt befindlichen Inventars vollständig aus. Ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune konnte durch die eingesetzten umliegenden Feuerwehren verhindert werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

- Verkehrsunfallflucht in Syke -

Nach seinem Einkauf am Freitag, 11.02.2022, im Famila-Markt in Syke musste ein 51-jähriger Bassumer feststellen, dass sein schwarzer VW-Golf auf dem dortigen Parkplatz beschädigt wurde. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von 13.30 bis 14.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken am vorderen linken Kotflügel einen Schaden von ca. 2000 Euro hinterlassen und hat sich unerlaubt entfernt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

