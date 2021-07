Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unfall zwischen PKW und Fußgänger - eine leicht verletzte Person - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich an der Kreuzung Speckweg / Hessische Straße ein Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Fußgänger, der gegen Mitternacht den Speckweg in Richtung Sportplatz überqueren wollte, stieß mit einem weißen Pkw, der den Speckweg in Richtung Waldhof-Taunusplatz befuhr, zusammen. Der Fahrer des Pkws entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungstellungspflicht nachzukommen und ohne sich nach dem Zustand des Fußgängers zu erkundigen. Der 54-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten weißen Fahrzeug bzw. zum Unfallhergang geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621-777690, in Verbindung.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere die beiden unbekannten Ersthelfer, eine Frau und ein Mann, gebeten sich zu melden.

