POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.07.2022

Emden - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am 11.07.22 zwischen 8.00 und 10.00 Uhr in der Emder Innenstadt. Dort ist in der Kranstraße auf Höhe der Hausnummer 3 aus einem verschlossenen Sprinter der Marke Mercedes ein schwarzer Rucksack gestohlen worden, der im Fußraum der Beifahrerseite abgestellt war.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Firmen-Pkw ereignete sich am 12.07.22. um ca. 14.30 Uhr. In der Straße Am Delft auf Höhe der Hausnummer 14 wurde aus einem unverschlossenen schwarzen VW Transporter ein Smartphone gestohlen. Dieses befand sich in einer Handyhalterung am Cockpit des Fahrzeugs.

Am selben Tag gab es zwischen 10.15 und 15.30 Uhr einen Diebstahl aus einem Pkw eines Paketlieferanten. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt in der Osterstraße auf Höhe der Hausnummern 21-23. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich die zwei Paketboten am Hauseingang, um ein Paket abzugeben. Gestohlen wurden ein Handy sowie ein Rucksack. Bei allen Vorfällen befanden sich die jeweiligen Eigentümer des Diebesguts in unmittelbarer Nähe des Tatorts, konnten jedoch keine Tatverdächtigen feststellen. Deshalb wird gebeten, dass sich Zeugen und Hinweisgeber bei der Polizei melden.

Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass das Fahrzeug auch bei kurzem Verlassen abgeschlossen werden sollte und dass Wertgegenstände generell nicht zurückgelassen werden sollten.

Landkreis Leer - "What's App" Betrug - kein Erfolg der Täter

Bei der Polizei im Kreis Leer wurden zwei Fälle von "What's App"-Betrügen angezeigt. Bei beiden Sachverhalten gaben die Betrüger vor, der Sohn bzw. die Tochter des Kontakts zu sein und baten um die Überweisung eines Geldbetrags. Auch dieses Mal schickten die Betrüger eine Nachricht, dass das Handy der Tochter kaputtgegangen sei und diese Nummer, mit der die Nachricht verschickt wurde, nun die neue Mobilnummer ist. Zu solchen Betrugsversuchen kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden immer wieder, dieses Mal hatten die Täter keinen Erfolg. Nachrichten dieser Art sollten vorerst keinen Glauben geschenkt werden und sofort auf die Wahrhaftigkeit geprüft werden.

Rhauderfehn - "Love Scam"-Betrug in Rhauderfehn

Eine Person aus Rhauderfehn ist Opfer eines sogenannten "Love Scam"-Betrugs geworden. Über das Internet hat der Betrüger Kontakt zu dem Opfer aufgebaut und eine vertrauensvolle Basis geschaffen. Das Opfer überwies insgesamt einen fünfstelligen Betrag, vermeintlich um dieser Bekanntschaft in Not zu helfen. Der Nutzer stellte sich im Nachhinein als Betrüger heraus. Die Polizei warnt vor dieser bekannten Betrugsmasche.

Landkreis Leer - Mehrere Betrüge über Anzeigenportal "Per Freunde senden"

Im Kreis Leer kam es zu mehrere Betrügen über ein Anzeigenportal. Die jeweiligen Opfer kauften demnach Produkte von Privathändlern und zahlten die Summe mit der Paypal-Funktion "Geld an Freunde senden". Das gekaufte Produkt erhielten sie nicht, Kontaktaufnahme zu den Verkäufern verlief erfolglos.

Landkreis Leer - E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Immer häufiger muss die Polizei bei Besitzern von E-Scootern Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz feststellen. Allein am gestrigen Montag, 12.07.22, musste die Polizei drei Weiterfahrten mit dem E-Scooter untersagen, weil kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Im ersten Halbjahr 2022 hat es bereits 129 Verstöße in Zusammenhang mit Elektrokleinstfahrzeugen gegeben (E-Scooter, Monowheels, Hoverboards), 2021 gab es 110 Vorfälle, 2020 waren es 44. Zu 90% der Fälle handelt es sich bei den Verstößen um das Fahren ohne Versicherungsschutz. Deswegen weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass E-Scooter versicherungspflichtig sind.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen dem 8.07.22 17.00 Uhr und 9.07.22 15.00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person ein geparktes Auto an der Norderkreuzstraße in Höhe der Hausnummer 10 in Leer. An dem abgestellten grauen VW T-Cross entstanden Kratzer und Beschädigungen am Kotflügel vorne links. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.07.22 gegen 18.55 Uhr an der Koloniestraße in Moormerland. Eine 63-jährige Moormerländerin wollte mit ihrem Opel aus einer Parkreihe am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Königsstraße anfahren und die Fahrbahn queren, um in eine Einfahrt auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Hierbei übersah sie eine 34-jährige Autofahrerin aus Moormerland, die sich auf der Fahrspur in Richtung Königsstraße befand. Die Autos prallten zusammen. Beide Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 4000 Euro.

Moormerland - Verkehrsüberwachung der Polizei

Im Rahmen einer Verkehrsinitiative der Polizei in Moormerland wurden am 12.07.22 zwischen 7 und 14 Uhr insgesamt 12 Verstöße festgestellt. Bei dem Sondereinsatz im Rahmen der schwerpunktorientierten Verkehrssicherheitsarbeit zum Thema "Sicherheit im Radverkehr" sprachen die Beamten 10 mündliche Verwarnungen aus sowie zwei kostenpflichtige Verwarnungen. Des Weiteren wurden diverse sensibilisierende Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden geführt.

