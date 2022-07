Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.07.2022

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien ++ Sachbeschädigung auf Skatebahn ++ Sachbeschädigung durch Graffiti in Schule ++ Pkw überschlägt sich - keine Verletzten ++ Räuberischer Diebstahl in Supermarkt ++ Unbekannte Täter stehlen Sandfilterpumpe von Pool ++ Handy auf Fähre gestohlen ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++ Fahrerflucht nach Unfall mit Kind

Holtland - Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien

Bislang unbekannte Täter haben im Bereich des Pflegezentrums die Rückwand eines Werkstattgebäudes sowie einen in der Nähe befindlichen Verteilerkasten der EWE großflächig mit Farbe besprüht. Die Tat ereignete sich in Holtland in der Königstraße zwischen dem 11.07.22, 10:30 Uhr und 14.07.22, 10.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 04950-995570 an die Polizeistation Hesel oder jede andere Polizeidienststelle.

Westoverledingen - Sachbeschädigung auf Skatebahn

Zwischen dem 13.07.22 18 Uhr und dem 14.07.22 um 7 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Skatebahn in Ihrhove am Conrebbersweg mit Sprühfarbe. Auf der Pflasterung wurde eine Beleidigung geschrieben. Außerdem beschädigten sie das Holz zweier Rampen. Die Verursacher und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung durch Graffiti in Schule

Zwei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren wurden am Donnerstag, 14.07.22, um 15.40 Uhr vom Hausmeister der Schule ist Ostrhauderfehn erwischt, als sie an die Außenmauer des Schulgebäudes Muster mit Farbe sprühten. Die Eltern wurden kontaktiert.

Bunde - Pkw überschlägt sich - keine Verletzten

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verunfallte am 13.07.22 gegen 22 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Steinhausstraße. Der Mann befuhr die Straße in Richtung Bunde und kam dabei zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Um dem entgegenzuwirken, lenkte er rechts ein und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überschlug sich und kam in einer Böschung am Fahrbahnrand zum Liegen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Rhauderfehn - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Ein 67-jähriger Mann wurde am 14.07.2022 gegen 8.15 Uhr bei einem Versuch ertappt, eine große Mettwurst und eine Beinscheibe vom Rind aus einem Supermarkt in Rhauderfehn zu stehlen. Auf Ansprechen zweier Mitarbeiter des Geschäfts, versuchte der Mann die beiden mit dem Einkaufskorb zu schlagen. Außerdem versuchte er mit dem Knie gegen sie zu stoßen, um zu entkommen. Beim Eintreffen der Polizei gab der Ostrhauderfehner den Vorfall zu.

Weener - Unbekannte Täter stehlen Sandfilterpumpe von Pool

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 13.07.22, 16 Uhr und 14.07.22, 8 Uhr eine Sandfilterpumpe eines Pools von einem Privatgrundstück an der B436 auf Höhe Weener-Vorwerk. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden / Ditzum - Handy auf Fähre gestohlen

Unbekannte Täter stahlen am 13.07.22 gegen 13 Uhr bei der Fährüberfahrt von Ditzum nach Petkum ein Handy aus einer Tasche. Kurz vor dem Anlegen am Petkumer Hafen hatte die Eigentümerin das Handy noch benutzt, an Land stellte sie dann das Fehlen ihres Mobiltelefons fest. Zeugen und Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Polizei in Verbindung.

Bunde - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

In der Straße Bunde-West kontrollierten Beamte den Fahrer eines BMWs, der am 14.07.22 um 18.15 Uhr in Bunde unterwegs war. Eine Urinprobe ergab, dass der 26-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Er gab zu, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss.

Bunde - Fahrerflucht nach Unfall mit Kind

Ein Autofahrer verursachte beim Ausfahren von einem Parkplatz auf die Neuschanzer Straße am 14.07.22 gegen 13.30 Uhr einen Unfall. Er übersah demnach einen 12-jährigen Jungen aus Leer, der von rechts kommend die Straße in Richtung Boenster Straße mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jungen, wobei der Pkw mit der Front gegen seinen Hinterreifen und das linke Bein stieß. Der Junge konnte sein Gleichgewicht noch halten und fiel nicht zu Boden, verletzte sich durch den Zusammenprall jedoch leicht. Der Pkw-Fahrer habe laut Zeugen den Zusammenstoß wahrgenommen, fuhr jedoch weiter, ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, über 60 Jahre alt, langer, grauer Bart. Der Pkw war weiß, vermutlich ein VW oder Dacia.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell