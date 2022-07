Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (2x) ++ Zeugen von Vandalismus gesucht

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 8.7.2022 zwischen 12 und 12.30 Uhr kam es auf der Auricher Straße in Höhe Hausnummer 230 zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines schwarzen Mercedes aus Moormerland wollte an dortiger Stelle auf den linken Fahrstreifen fahren, um einem liegengebliebenen Bus auf dem rechten Fahrstreifen auszuweichen. Ein Fahrer eines weißen VW T5 mit Anhänger überholte den Mercedes-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen und scherte kurz vor dem Bus nach links ein. Dabei touchierte er den Seitenspiegel des Mercedes' mit seinem Anhänger und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Über den Anhänger des VWs ist das Kennzeichenfragment Norder Städtekennung bekannt. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Eine bislang unbekannte Person touchierte einen geparkten grauen Ford und entfernte sich, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Tat geschah am 15.07.2022 zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz der Musikschule in der Brückstraße in Emden. Es entstand Schaden an der vorderen rechten Seite des Pkws. Verursacher und Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei.

Jemgum - Zeugen von Vandalismus gesucht

Die Polizei Jemgum beschäftigt sich mit zwei Fällen des Vandalismus. Zum einen wurde während des Hafenfestes zwischen dem 16.07. 18 Uhr und dem 17.07. um 15 Uhr in Ditzum ein gläsernes Wartehäuschen beim Außenanleger beschädigt. Dafür nutzten die Täter, beide männlich und Jugendlich/junge Erwachsene, Findlinge der Uferbefestigung der Außenems. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag am 18.7. zwischen 2 Uhr und 2.20 Uhr an einer Tankstelle in der Hofstraße in Jemgum. Hier haben nachweislich zwei männliche Personen, die auf Fahrrädern unterwegs waren, das Tankstellengelände aufgesucht und beschädigten zwei Türen, zudem wurde ein Feuerlöscher aus einer Wandhalterung gerissen. Der Inhalt des Feuerlöschers wurde anschließend versprüht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

