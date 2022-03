Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Wuppertal (ots)

Auf der Straße In den Birken kam es gestern (16.03.2022) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Linienbus. Ein 87-Jähriger fuhr gegen 13:25 Uhr auf der Straße In den Birken in Richtung Nevigeser Straße. Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls lenkte er seinen VW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Im Anschluss wurde sein Fahrzeug gegen einen LKW geschoben, der am Straßenrand geparkt war. Der Senior verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ein weiblicher Fahrgast des Linienbusses verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 21.000 Euro. Zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen. (hm)

