POL-W: W - Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Wuppertal-Langerfeld

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende rückte die Polizei zu insgesamt acht Einbruchsdelikten in Wuppertal und jeweils einem Einbruch in Remscheid und Solingen aus. Wuppertal- In der Friedrich-Ebert-Straße hebelten Täter in der Nacht zum 11.03.2022 (10.03.2022, 20:30 Uhr, bis 11.03.2022, 06:50 Uhr) die Zugangstür zu der dortigen öffentlichen Damentoilette auf. Anschließend versuchten sie, die Tür von der Toilette zum Kiosk aufzuhebeln. Über ein in Kippstellung ...

mehr