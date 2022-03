Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende rückte die Polizei zu insgesamt acht Einbruchsdelikten in Wuppertal und jeweils einem Einbruch in Remscheid und Solingen aus. Wuppertal- In der Friedrich-Ebert-Straße hebelten Täter in der Nacht zum 11.03.2022 (10.03.2022, 20:30 Uhr, bis 11.03.2022, 06:50 Uhr) die Zugangstür zu der dortigen öffentlichen Damentoilette auf. Anschließend versuchten sie, die Tür von der Toilette zum Kiosk aufzuhebeln. Über ein in Kippstellung befindliches Fenster gelangten Unbekannte am 11.03.2022, zwischen 07:20 Uhr und 16:00 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Lützowstraße. Sie stahlen persönliche Gegenstände. In der Fischerstraße verschafften sich Einbrecher am 11.03.2022 im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 16:45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung. Sie hebelten ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und gelangten auf diese Weise in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck sowie Elektronikartikel entwendet. Im Zeitraum vom 11.03.2022, 18:45 Uhr, bis 12.03.2022, 10:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Verkaufscontainers eines Autohandels in der Engelbertstraße ein. Sie verließen das Objekt mit Unterhaltungselektronik. In der Windfoche drangen Unbekannte am 12.03.2022 (10:00 Uhr bis 21:00 Uhr) mittels Aufhebeln und Kittpfalzstechen in ein Haus ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und verließen sie anschließend mit Schmuck und Kameras. Am 12.03.2022 zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangten zwei Einbrecher auf ein Grundstück in der Kuckuckstraße. Sie versuchten erfolglos, sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus zu verschaffen. Durch die Hauseingangstür drangen Unbekannte am 12.03.2022 (13:00 Uhr bis 22:45 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus auf der Huldastraße ein. Dort entwendeten sie ein Sparbuch sowie diverse Papiere. Im Zeitraum vom 05.03.2022, 10:00 Uhr, bis 13.03.2022, 16:30 Uhr, gelangten Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Arrenberger Straße. Sie schlugen den Glaseinsatz einer Wohnungstür ein und hebelten sie zudem auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung. Zur Tatbeute liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Remscheid- Vom 10.03.2022, 16:00 Uhr, bis 11.03.2022, 06:50 Uhr, traten Unbekannte die Zugangstür zu einer Schule in der Straße Am Stadion, ein. Im Inneren brachen die Eindringlinge einen Spind gewaltsam auf. Ohne Beute verließen die Unbekannten das Objekt. Solingen- Zwischen dem 10.03.2022, 17:30 Uhr, und dem 12.03.2022, 09:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte mithilfe eines Ziegelsteins Zutritt zu einem Bürogebäude an der Bonner Straße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Elektronikartikel sowie Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (an)

