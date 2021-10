Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Größere Anzahl von Fahrzeugen besprüht

Freiburg (ots)

Durch eine bislang unbekannte Person wurden in der Nacht auf den 31.10.2021, in der Zeit von 02:15 Uhr bis 07:45 Uhr, mindestens 60 VW Busse, Wohnmobile und ähnliche Fahrzeuge mittels einer Sprühfarbe, vermutlich Sprühkreide, im Bereich der Front- bzw. Seitenscheibe mit einem durchgestrichenen "P" im Kreis besprüht. Da es sich bei der aufgesprühten Farbe um keine Permanentfarbe handelt, konnte diese zwar leicht entfernt werden, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei manchen Fahrzeugen eine dauerhafte Beschädigung durch die angebrachte Farbe entstanden ist. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Türkenlouis-/Urach-/Zasius-/Andlaw-/Dreikönigstrasse abgestellt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Fahrzeuge in den umliegenden Strassen besprüht wurden. Die Polizei sucht diesbezüglich Zeugen und bittet um Ihre Hilfe. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in dem genannten Zeitraum gemacht und kann sachdienliche Angaben zur Ermittlung der verursachenden Person geben?

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier FR-Süd unter der nachfolgenden Telefonnummer zu melden: 0761 882-4421

