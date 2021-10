Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl

Schlägerei unter mehreren Personen

Widerstandshandlungen zum Nachteil der Polizei

Freiburg (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Freiburg-Nord wurden am Samstag, 30.10.2021, gegen 20:35 Uhr, zu einer Schlägerei in eine Gaststätte in Freiburg-Brühl angefordert.

Den insgesamt 12 Beamtinnen und Beamten bot sich eine undurchsichtige Lage. Zwei Gruppen hatte sich gegenseitig angegriffen und mussten beruhigt werden.

Im Zusammenhang mit der Festnahme bzw. Ingewahrsamnahme kam es zu zwei Widerstandshandlungen zum Nachteil der eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Die Lage beruhigte sich gegen 22:00 Uhr wieder.

Die namentlich bekannten Personen erwartet nun ein Strafverfahren sowie möglicherweise eine Kostenrechnung.

Die weitere Sachbearbeitung wird vom Polizeiposten Herdern übernomnmen.

PP FR / FLZ, MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell