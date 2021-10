Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht, abgestelltes Fahrzeug beschädigt! >>>Zeugenaufruf<<<

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald,79868 Feldberg, Ortsteil Bärental, Feldbergstraße

Am Samstag, 30.10.21, im Zeitraum von 10 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde ein in der Feldbergstraße abgestellter Firmenwagen von bislang unbekanntem Fahrzeuglenker beschädigt. Bei dem geschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei in Neustadt bittet nun unter 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

RTN AE / FLZ GG

