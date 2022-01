Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch im Stadtteil Kalkhügel

Osnabrück (ots)

Gegen 6 Uhr am frühen Sonntagmorgen bemerkte die Bewohnerin einer Einliegerwohnung in der Dr.- Eckener- Straße einen ca. 40jährigen unbekannten Mann, der durch ein Fenster in die Wohnung einstieg und persönliche Gegenstände entwendete. Sie sprach den ca. 1,75m großen Täter an, der daraufhin das Weite suchte. Er hatte schwarze kurze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke mit einem roten Strich auf Schulterblatthöhe. Hinweise zu dem unbekannten Täter, der sich am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Kalkhügel aufhielt, erbittet die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

