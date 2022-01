Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück -Sachbeschädigung an geparktem Auto

Quakenbrück (ots)

Ein auf einem Grünstreifen hinter einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße geparkter schwarzer VW Passat wurde am Sonntagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr von unbekannten Tätern beschädigt. Durch diese Sachbeschädigung entstand ein hoher Schaden. Zeugen, die Beobachtungen zu den Verursachern gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05439 969 115 bei der Polizei in Bersenbrück zu melden.

