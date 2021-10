Polizei Köln

POL-K: 211024-2-K Videobeobachter entdecken Drogenversteck am Ebertplatz

Köln (ots)

Dass es in Zeiten der Videobeobachtung am Ebertplatz schwieriger geworden ist, Drogen zu verstecken, zeigt ein aktueller Fall von Samstagnachmittag (23. Oktober). Polizisten der Videoleitstelle in Kalk sahen live zu, als ein 18 Jahre alter Mann gegen 16.30 Uhr 'etwas' in einem Blumenbeet versteckte und schickten eine Streife, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Vermutung, dass der junge Mann Drogen deponiert hatte, bestätigte sich. Die Polizisten fanden in dem Gebüsch mehrere Plastiktütchen mit Marihuana, erteilten dem wegen gleichartiger Delikte bereits bekannten 18-Jährigen einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren ein. (jk/de)

