Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Audi A 1 beschädigt

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitag (15.10.), 12:30 Uhr, bis Sonntag (17.10.), 11:10 Uhr, parkte eine 22-Jährige aus Rinteln ihren Audi A 1 in der Straße "Am Kurpark" ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vorfahrt missachtet

Philippsthal - Am Freitag (15.10.), gegen 14:45 Uhr, befuhren ein 25-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Philippsthal und ein 81-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Philippsthal die Ulsterstraße von der Wiesenstraße kommend. Die Fahrzeugführer wollten nach rechts in die Straße Zollhaus einbiegen. Der Fahrer des Astra war bereits angefahren, als ein unbekannter Fahrzeugführer vom Parkplatz der Bäckerei kommend nach links auf die Straße Zollhaus fuhr, ohne den entgegenkommenden 25-jährigen Fahrer passieren zu lassen. Der Astra-Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, die der nachfolgende 81-jährige Fahrer des Corsa zu spät bemerkte und auffuhr. Ein Mitfahrer im Astra wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen graublauen Hyundai mit deutschem amtlichen Kennzeichen. Näheres ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildwechsel sorgt für Verkehrsunfall

Niederaula - Am Montag (18.10.), gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Opel Insignia aus Niederaula die K 31 von Hattenbach kommend in Richtung Niederaula. Circa 750 Meter vor Niederaula überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Der Fahrer wich den Tieren aus und fuhr nach rechts in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach - Am Mittwoch (13.10.), gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi die Straße "Goldhelg" und wollte nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung "Cent" einbiegen. Dabei übersah er einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Daimler Chrysler C200 die Umgehungsstraße in Richtung Fulda befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten - Am Donnerstag (14.10.), gegen 21:15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße von Gedern kommend in Richtung Schotten. Sie verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Opel, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde in das Uniklinikum Gießen eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 2.800 Euro.

Mit Pkw überschlagen

Schlitz - Am Freitag (15.10.), gegen 21:15 Uhr, befuhr 21-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße von Fraurombach kommend in Richtung Pfordt. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Renault Twingo und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Twingo überschlug sich mehrfach und kam auf den Rädern zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht. Da bei dem 21-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Freiensteinau - Am Sonntag (17.10.), gegen 13:00 Uhr, parkte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin ihren Skoda Fabia im Kiesslersweg, oberhalb des Sportgeländes in Richtung Feldgemarkung auf dem rechten Grünstreifen. Als sie gegen 17:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an dem Skoda vorbeigefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Polizeistation Lauterbach

