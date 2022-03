POL-W: W - Kreuzungsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots) - Am 14.03.2022, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Raub auf einen Supermarkt in der Kieler Straße. Zur Tatzeit legten drei maskierte Männer Waren auf das Kassenband. In der Folge forderten sie vom Kassierer (18) den Zugang zur Kasse frei zu machen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte einer der Männer den 18-Jährigen mit einer Schusswaffe. Nachdem die Männer die Kasseneinnahmen an sich ...

