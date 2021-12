Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021221-969: Autodiebstahl blieb unvollendet

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1. Dezember) versuchten zwei Unbekannte einen in der Borromäerinnenstraße geparkten BMW X4 zu stehlen. Auf einer am Nachbarhaus angebrachten Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich die Unbekannten um 2:35 Uhr an dem Keyless-Go Fahrzeug zu schaffen machten und die Fahrzeugtüren öffneten. Aus bislang ungeklärten Gründen brachen die Täter den Diebstahl ab. Aufgrund der Dunkelheit konnten die Täter trotz Videoaufzeichnung nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

