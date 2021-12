Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021221-968: BMW von Grundstückseinfahrt gestohlen

Lindlar (ots)

Einen weißen BMW 630i GT haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (1. Dezember) von einem Grundstück am Siegweg gestohlen. Der Geschädigte stellte seinen Wagen am Dienstag gegen 18 Uhr auf seinem Grundstück ab. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr bemerkte der Eigentümer, dass sein Auto verschwunden war. An dem drei Jahre alten Wagen, der über ein Keyless Go - System verfügt, waren die Kennzeichen GM - RK 1319 angebracht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

