Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021221-967: E-Bikes aus Gartenlaube gestohlen

Hückeswagen (ots)

In der Ringstraße sind zwei E-Bikes aus einer Gartenlaube gestohlen worden. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag 14:30 Uhr und Mittwoch (1. Dezember) 7 Uhr brachen die Täter in das Gartenhäuschen ein, indem sie das Vorhängeschloss durchtrennten. Sie stahlen ein oranges E-Bike der Marke Cube sowie ein grünes E-Bike der Marke Bulls. Die Ladegräte ließen die Diebe zurück. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

