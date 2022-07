Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden 20.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Baustellenbarke beschädigt, obwohl Straße gesperrt ++ Sitzbank vor Kirche geklaut ++ 13-Jährige bei Fahrradunfall lebensgefährlich verletzt ++ Fahrradfahrer prall gegen Pkw und verletzte sich ++ Pkw-Fahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt ++ Ladendieb durch Zeugen gestellt ++ Kinder in Pkw auf Autobahn nicht richtig gesichert ++ Trunkenheit am Steuer ++ Unbekannte Täter brachen in BBS II ein und stahlen Geld

Leer - Baustellenbarke beschädigt, obwohl Straße gesperrt

Während einer Streifenfahrt der Autobahnpolizei bemerkten die Polizisten auf der A 31 auf Höhe der Anschlussstelle Leer-West, Fahrtrichtung Bottrop, zwei beschädigte Baustellenbaken. Der Vorfall ereignete sich am 19.07.2022 zwischen 6 und 11.35 Uhr. Diese Anschlussstelle war an dieser Stelle allerdings zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Unmittelbar neben den Beschädigungen konnten Trümmerteile des möglichen Verursachers sichergestellt werden. Demnach handelte es um einen VW-Fahrer. Zeugen werden, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Sitzbank vor Kirche geklaut

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zu Dienstag, 19.7.22, vermutlich gegen 3.45 Uhr, eine Sitzbank vor einer Kirche in der Goethestraße auf Borkum. Diese war an einer Wand befestigt. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Uplengen - 13-Jährige bei Fahrradunfall lebensgefährlich verletzt

Ein 13-jähriges Kind wurde bei einem Fahrradunfall am Dienstag, 19.7.22, um 20.45 Uhr lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich in Uplengen an der L 24 (Großsander Straße), Höhe Hollener Ehe. Das Kind mit Wohnort Uplengen befuhr den Radweg der Landstraße in Richtung Remels und beabsichtige mutmaßlich drei vor ihr fahrende Radfahrer im Alter von 15 und 16 Jahren zu überholen und scherte nach links aus. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 52-jährigen Pedelec-Fahrer aus Leer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer, wodurch die 13-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige sowie die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Jemgum - Fahrradfahrer prallte gegen Pkw und verletzte sich

Ein 13-jähriges Kind aus Leer fuhr am Dienstag, 19.7.22 gegen 14.10 Uhr an der Kreuzung L 15/Deepen-Daal und wollte den Graben zur Straße Deepen-Daal überqueren, um in Richtung des Badesees Holtgaste zu fahren. Dabei übersah er den von links kommenden Pkw, einen Renault Dacia eines 55-Jährigen, der den Deepen-Daal in Richtung Jemgum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 13-Jährige leicht verletzt wurde.

Leer - Pkw-Fahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag, 19.7.22, gegen 16.30 Uhr in der Papenburger Straße in Leer. Ein 21-jähriger Rhauderfehner stand mit seinem VW Touran an einer roten Ampel an der Kreuzung zur Spriekenborger Straße in Fahrtrichtung Leer. Eine 74-jährige VW Polo-Fahrerin aus Leer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Touran auf, wodurch sie leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Touran-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Leer - Ladendieb durch Zeugen gestellt

Ein 47-jähriger Mann wurde am 19.7.22 um 14.20 Uhr in einem Supermarkt im Osseweg in Leer von einem 30-jährigen Zeugen beobachtet, wie er sich mehrere Artikel in seinen Rucksack steckte, an der Kasse jedoch nur ein Bier bezahlen wollte. Der Zeuge informierte die Kassiererin, die den Beschuldigten darauf ansprach. Dieser entleerte daraufhin seinen Rucksack und flüchtete. Mitarbeiter und Zeugen konnten ihn jedoch vor dem Eingang des Geschäfts stellen. Vor Ort gab der Mann an, keinen Diebstahl begangen zu haben.

Leer - Kinder in Pkw auf Autobahn nicht richtig gesichert

Die Autobahnpolizei ist am Dienstag, 19.7.22, um 10.30 Uhr zur Autobahn 28 in Richtung Emden gerufen worden, weil sich laut Zeugen mehrere minderjährige Kinder stehend im Kofferraum eines VW Tourans aufhalten sollten. Der Pkw konnte angetroffen werden. Es befanden sich mehrere minderjährige Kinder in dem Wagen, die nicht vorschriftsmäßig mit einem Kindersitz gesichert waren. Bei dem Einsatz stellten die Polizisten ebenfalls fest, dass der 42-jährige Fahrer aus den Niederlanden nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich einem Ordnungswidrigkeitsverfahren und einem Strafverfahren verantworten. Gegen den Halter des Pkws- ein 43-Jähriger aus Bremerhaven - , der zugleich Mitfahrer war, wurde ebenfalls Strafanzeige gestellt.

Westoverledingen, Emden - Trunkenheit am Steuer

Auf der A31 in Emden sowie in Westoverledingen in der Straße Krummspät waren am Dienstag, 19.7.22 betrunkene Autofahrer unterwegs. In Westoverledingen wurde die Polizei gegen 20 Uhr zum Badesee Steenfelde gerufen, weil eine Person dort laut Zeugen randalierte. Wenig später wurde der Polizeileitstelle mitgeteilt, dass die Person den Badesee mit einem schwarzen Range Rover verlassen hatte und unter dem Einfluss von Alkohol stehe. Vor Ort konnte der Mann dennoch von den Beamten angetroffen werden. Er rannte zunächst von den Polizisten weg, konnte jedoch in der Ringstraße gestellt werden. Der Autoschlüssel konnte sichergestellt werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 42-Jährigen aus Westoverledingen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Mann ist laut eigenen Angaben zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf der A31 handelte es sich um eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Hinte, die gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Emden zwischen Riepe und der Anschlussstelle Emden-Ost unterwegs war. Bei ihr wurde vor Ort ein Promillewert von 1,55 gemessen, zudem schlug ein THC-Test positiv an.

Emden - Unbekannte Täter brachen in BBS II ein und stahlen Geld

Zwischen dem 18.7., 15 Uhr und dem 19.7.22, 6.45 Uhr sind unbekannte Täter in das Gebäude der BBS II Emden eingebrochen und stahlen Geld. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie in das Gebäude durch ein Fenster, dass sie eingeschlagen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter zielgerichtet mehrere Räume. Nach Erkenntnissen entwendeten sie 200 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

