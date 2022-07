Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.07.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Leer - Am 22.07.2022 in der Zeit von 19:40 Uhr - 19:45 Uhr befährt eine 30-Jährige Fahrradfahrerin von Borkum den Wessel-Onken-Weg in Fahrtrichtung Schreiberskamp. Im Kreuzungsbereich Wessel-Onken-Weg / Schreiberskamp / Tjackleger-Fährweg kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, infolgedessen die Fahrradfahrerin stürzt und sich leicht verletzt. Im Anschluss daran entfernt sich der Fahrzeugführer des Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gefährliche Körperverletzung

Leer - Am 23.07.2022 um 04:07 Uhr kommt es vor einer Kneipe am Ostersteg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei verletzt ein unbekannter Täter zwei Personen mittels Glasscherben / -flaschen und flüchtet sodann von der Örtlichkeit. Eine der Personen wird in ein hiesiges Krankenhaus verbracht. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

