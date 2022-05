POL-BI: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 14.05.2022, wehrte sich eine Passantin gegen einen unbekannten Täter, der versuchte, ihr an der August-Bebel-Straße den Rucksack zu entreißen. Zeugen gesucht. Die 27-jährige Bielefelderin befand sich gegen 03:10 Uhr auf dem Heimweg, als ihr an der Bushaltestelle "Märkische Straße" ein Mann entgegenkam. Unvermittelt zerrte er an ihrem Arm, woraufhin ihn die ...

