POL-BI: 3. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Festgenommener nach Tötungsdelikt in Lage in Haft

Gegen den nach einem Tötungsdelikt in Lage festgenommenen Tatverdächtigen hat die Haftrichterin des Amtsgerichts Detmold am vergangenen Samstag einen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Obduktion hat ergeben, dass das Opfer mit einem noch nicht bekannten Werkzeug stranguliert wurde.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hat die Mordkommission "Breslauer" unter anderem festgestellt, dass das Opfer noch Kontakt zu dem Ex-Freund gepflegt hatte.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie die Auswertungen der Spuren und Kontakte dauern an.

