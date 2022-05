POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Lage

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Am Donnerstag, 12.05.2022, kollidierte ein Junge auf seinem Fahrrad mit einem geparkten Fahrzeug an der Sauerlandstraße und fuhr trotz seiner Verletzungen davon. Zwei 31-jährige Bielefelder gingen gegen 21:40 Uhr an der Cheruskerstraße entlang, als sie von einem Jungen auf seinem Fahrrad überholt wurden. In überhöhter Geschwindigkeit und mit einem Ball in der Hand bog ...

